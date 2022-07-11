Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, попали в шестиэтажный дом в центре города
11.07.2022, 05:36
Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковской области
Утром 11 июля российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами. Об этом сообщает Суспильне.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В результате попадания российской ракеты частично разрушен жилой шестиэтажный дом в центральной части Харькова.
По состоянию на 04:30 сотрудники ГСЧС спасли пожилую женщину, продолжается разбор завалов.
Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 00:23. Первый взрыв прогремел в 03:32, всего местные жители слышали три взрыва. В 04:46 дали отбой воздушной тревоги в Харькове и области.
Читайте также: Россия ночью атаковала ракетами школу и жилой дом в Харькове – фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОДРазместить вакансию
Киев • PIED-DE-POULE
Последние новости
Комментарии