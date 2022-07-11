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Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, попали в шестиэтажный дом в центре города

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 05:36
Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, попали в шестиэтажный дом в центре города - Фото
Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковской области

Утром 11 июля российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами. Об этом сообщает Суспильне.

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В результате попадания российской ракеты частично разрушен жилой шестиэтажный дом в центральной части Харькова.

По состоянию на 04:30 сотрудники ГСЧС спасли пожилую женщину, продолжается разбор завалов.

Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 00:23. Первый взрыв прогремел в 03:32, всего местные жители слышали три взрыва. В 04:46 дали отбой воздушной тревоги в Харькове и области.

Читайте также: Россия ночью атаковала ракетами школу и жилой дом в Харькове – фото

Наталия Медведева
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обстрел Харьков
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