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В Николаеве россияне разбомбили университеты – видео

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 08:12
В Николаеве россияне разбомбили университеты – видео - Фото
Иллюстративное фото: ГСЧС
дополнено

Утром 15 июля Николаев сотрясли мощные взрывы. Об очередной массированной атаке армии России на южный украинский город сообщил в Telegram его мэр Александр Сенкевич.

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Первое его сообщение о взрывах – в 07:48 утра.

Спустя 10 минут градоначальник добавил: "Более 10 мощных взрывов прогремело в Николаеве. Воздушная тревога продолжается, не выходите из домов и укрытий!"

ОБНОВЛЕНО в 09:02. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты ударили ракетами по двум крупнейшим университетам города, показав кадры "прилета" по Национальному университету кораблестроения:

"Я прошу университеты всех демократических стран объявить россию тем, чем она на самом деле – террористом", – добавил он.

Новость будет дополнена, когда появится новая информация.

Читайте также: Ким о людях в оккупации на юге: Никто не любит россиян. Злятся, почему ВСУ так долго идут

Николаев обстреливают почти каждый день с начала большого вторжения РФ. Сейчас, когда город вне досягаемости ствольной артиллерии врага, Россия бьет по нему ракетами и снарядами из РСЗО.

Евгений Пилипенко
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обстрел война взрыв ракетный удар Николаев
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