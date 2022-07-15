В Николаеве россияне разбомбили университеты – видео

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Утром 15 июля Николаев сотрясли мощные взрывы. Об очередной массированной атаке армии России на южный украинский город сообщил в Telegram его мэр Александр Сенкевич.

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Первое его сообщение о взрывах – в 07:48 утра.

Спустя 10 минут градоначальник добавил: "Более 10 мощных взрывов прогремело в Николаеве. Воздушная тревога продолжается, не выходите из домов и укрытий!"

ОБНОВЛЕНО в 09:02. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты ударили ракетами по двум крупнейшим университетам города, показав кадры "прилета" по Национальному университету кораблестроения:

"Я прошу университеты всех демократических стран объявить россию тем, чем она на самом деле – террористом", – добавил он.

Новость будет дополнена, когда появится новая информация.

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Николаев обстреливают почти каждый день с начала большого вторжения РФ. Сейчас, когда город вне досягаемости ствольной артиллерии врага, Россия бьет по нему ракетами и снарядами из РСЗО.

Евгений Пилипенко

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