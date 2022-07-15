В Николаеве россияне разбомбили университеты – видео
Утром 15 июля Николаев сотрясли мощные взрывы. Об очередной массированной атаке армии России на южный украинский город сообщил в Telegram его мэр Александр Сенкевич.
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Первое его сообщение о взрывах – в 07:48 утра.
Спустя 10 минут градоначальник добавил: "Более 10 мощных взрывов прогремело в Николаеве. Воздушная тревога продолжается, не выходите из домов и укрытий!"
ОБНОВЛЕНО в 09:02. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты ударили ракетами по двум крупнейшим университетам города, показав кадры "прилета" по Национальному университету кораблестроения:
"Я прошу университеты всех демократических стран объявить россию тем, чем она на самом деле – террористом", – добавил он.
Новость будет дополнена, когда появится новая информация.
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Николаев обстреливают почти каждый день с начала большого вторжения РФ. Сейчас, когда город вне досягаемости ствольной артиллерии врага, Россия бьет по нему ракетами и снарядами из РСЗО.
- 29 июня утром РФ нанесла ракетный удар по Николаеву, попала в пятиэтажный дом, где погибли люди, многие получили ранения.
- 2 июля глава ОВА Ким заявил, что повторное наступление России на Николаев возможно, "но они боятся нападать".
- Утром 14 июля оккупанты частично разрушили гостиницу "Николаев".
- Вечером и в ночь на 15 июля ВСУ начали бить по россиянам "за Винницу, Николаев, Харьков".
- По данным местной власти, россияне переделывают ракеты ПВО в атакующие класса "земля-земля". 24 июня такая ракета оккупантов "передумала" улетать и поразила их же позиции: смотрите яркое видео.
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