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За Винницу, Николаев, Харьков. ВСУ бьют по российским оккупантам

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 00:50
За Винницу, Николаев, Харьков. ВСУ бьют по российским оккупантам - Фото
Фото: ТГ Романа Бочкалы

В ночь с 14 на 15 июля Вооруженные Силы Украины наносят массированные удары по российским оккупантам. В ответ на обстрелы Винницы, Харькова и Николаева, убийства и ранения мирных людей.

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Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович написал: "Пошла работа. Есть первых три крупных накрытия. Как раз за Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Много больше".

Журналист Роман Бочкала опубликовал фото ракет С-24, прикрепленных к крылу самолета, на которых написано: "Здохните орки за Николаев. 14.07.22", "Здохните орки за Винницу. 14.07.22".

За Винницу, Николаев, Харьков. ВСУ бьют по российским оккупантам

Появилась пока непроверенная информация о первых результатах работы украинских военных. Ее опубликовал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его данным, уничтожена база оккупантов в Новой Каховке, склады в Снигиревском и Баштанском районах Николаевской области, а также в Раденске Херсонской области.

Нанесены удары по оккупантам в Новой Маячке, Снигиревка, Чернобаевке.

  • Рано утром 14 июля российские оккупанты обстреляли Николаев. Один из ударов был нанесен по центру города – по отелю "Николаев", ударной волной и осколками повреждено также здание ТРЦ напротив него.
  • В результате утреннего ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы подтверждена гибель 23 человек, в том числе троих детей. 117 человек получили ранения, 34 из них – тяжелые, пятеро находятся в критическом состоянии. 

Читайте также: Зеленский – оккупантам, запускавшим ракеты по Виннице: Тюрьма – это лучшее, что вас ждет

Наталия Медведева
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Николаев Харьков винница
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