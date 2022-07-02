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Повторное наступление России на Николаев возможно, но они боятся нападать — Ким

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 17:16
Повторное наступление России на Николаев возможно, но они боятся нападать — Ким - Фото
Виталий Ким (Фото: скриншот с видео)

Повторного наступления российских оккупантов на Николаев исключать нельзя, однако противник боится атаковать город. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

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По его словам, угроза повторного наступления россиян на Николаев всегда существует, однако противник "боится нападать". 

Он отметил, что РФ продолжает массированные ракетные обстрелы города, однако не может интенсивно обстреливать Николаев из ствольной артиллерии, так как Вооруженные Силы Украины отодвинули противника на достаточное расстояние. 

  • 29 июня утром армия России нанесла ракетный удар по Николаеву. Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом, в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще минимум пятеро получили ранения. Еще одна ракета попала в гаражный кооператив.
  • Ким заявил, что в Николаеве и области на сегодня "ситуация еще опаснее, чем три недели назад". Регион обстреливают каждый день.

Читайте также: Чуть ли не палками выгоняем. Ким рассказал о трудностях эвакуации из Николаевской области 

Дмитрий Гриниченко
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