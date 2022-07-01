Чуть ли не палками выгоняем. Ким рассказал о трудностях эвакуации из Николаевской области

Некоторые оставшиеся в своих домах жители прифронтовых населенных пунктов Николаевской области отказываются эвакуироваться. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, их приходится чуть ли не "палками выгонять". Об этом Ким рассказал в интервью Радио Свобода.

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Он отметил, что люди "уже привыкли к войне" и не всегда прислушиваются к советам.

"Сегодня были, например, прилеты двенадцати ракет, но у нас ноль жертв. Большое спасибо", – сказал Ким.

Вместе с тем, за пределами Николаева от обстрелов на линии столкновения пострадали пять человек. "Это основная проблема, с которой мы сталкиваемся и работаем каждый день", – отметил глава ОВА.

На вопрос, как проходит эвакуация из прифронтовых поселков, он ответил: "Мы вывезли оттуда всех, кто этого хотел, а теперь чуть ли не "палками выгоняем" остальных. Они отказываются, подписывают документы об отказе, не хотят уезжать оттуда. Нам приходится туда ездить, привозить еду, уговаривать, чтобы они были эвакуированы".

При этом, по словам Кима, возможности вывезти людей есть.

"У нас достаточно транспорта и людей, которые этим занимаются. Есть эвакуация и в Николаев, и в другие регионы Украины, и за границу. Мы перевозим в Николаев, потом службы разбираются, кто куда может уехать", – сказал Ким.

29 июня утром армия России нанесла ракетный удар по Николаеву. Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом, в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще минимум пятеро получили ранения. Еще одна ракета попала в гаражный кооператив.

Ким заявил, что в Николаеве и области на сегодня "ситуация еще опаснее, чем три недели назад". Регион обстреливают каждый день.

Вадим Ребрина

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