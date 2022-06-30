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Ким показал видео момента удара по "базе подготовки наемников" в Николаеве

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 00:01
Ким показал видео момента удара по
Скриншот с видео

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал видео момента удара российской ракеты по пятиэтажному жилому дому в Николаеве. На записи видно, что удар был намеренным.

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"Подонки! Как это объяснить? Где логика? Россия – террористическое недогосударство", – написал Ким.

Минобороны РФ тем временем официально сообщает, что оккупанты "высокоточным оружием" уничтожили в Николаеве "базу подготовки иностранных наемников".

  • 29 июня утром армия России нанесла ракетный удар по Николаеву. Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом, в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще минимум пятеро получили ранения. Еще одна ракета попала в гаражный кооператив.
Вадим Ребрина
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обстрел Николаев виталий ким
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