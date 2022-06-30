Ким показал видео момента удара по "базе подготовки наемников" в Николаеве
30.06.2022, 00:01
Скриншот с видео
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал видео момента удара российской ракеты по пятиэтажному жилому дому в Николаеве. На записи видно, что удар был намеренным.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Подонки! Как это объяснить? Где логика? Россия – террористическое недогосударство", – написал Ким.
Минобороны РФ тем временем официально сообщает, что оккупанты "высокоточным оружием" уничтожили в Николаеве "базу подготовки иностранных наемников".
- 29 июня утром армия России нанесла ракетный удар по Николаеву. Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом, в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще минимум пятеро получили ранения. Еще одна ракета попала в гаражный кооператив.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев • PIED-DE-POULE
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии