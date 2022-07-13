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"Не дают двинуться": Оккупанты говорят, что не могут перейти в наступление – перехват СБУ

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 14:39
СБУ

Оккупанты в Харьковской области уже месяц не могут выполнить приказ о переходе в наступление. Об этом свидетельствует запись их переговоров, опубликованная Службой безопасности Украины.

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Цитаты из разговора:

"Уже месяц в этой деревне сидим, в наступление не можем двинуть нормально. Укры в...ют и в...ют наше подразделение, не дают двинуться". 

"У них опорники хорошо оборудованы. Танк выкатился, по нашим от...л, укатился".

"Наши все в панике. Никто не хочет в наступление идти. Технику раз...ли, минометы раз...ли – п...ц, остались без н...я". 

Слушайте также: "Шойгу — профан", "Путин — пи...ас". "Схемы" опубликовали перехваты российских полковников

Сергей Бережной
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оккупанты харьковская область телефонный разговор перехват СБУ
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