"Не дают двинуться": Оккупанты говорят, что не могут перейти в наступление – перехват СБУ

Оккупанты в Харьковской области уже месяц не могут выполнить приказ о переходе в наступление. Об этом свидетельствует запись их переговоров, опубликованная Службой безопасности Украины.

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Цитаты из разговора:

"Уже месяц в этой деревне сидим, в наступление не можем двинуть нормально. Укры в...ют и в...ют наше подразделение, не дают двинуться".

"У них опорники хорошо оборудованы. Танк выкатился, по нашим от...л, укатился".

"Наши все в панике. Никто не хочет в наступление идти. Технику раз...ли, минометы раз...ли – п...ц, остались без н...я".

29 июня спикер СБУ Артем Дехтяренко сказал в интервью, что украинские спецслужбы прослушивают и записывают все переговоры оккупантов и что эти записи должны потом стать доказательствами военных преступлений россиян.

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Сергей Бережной

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