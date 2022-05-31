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"Шойгу — профан", "Путин — пи...ас". "Схемы" опубликовали перехваты российских полковников видео

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 00:18
Скриншот с видео
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"Схемы" опубликовали аудиозаписи перехватов разговоров, в которых российские полковники обсуждают руководителей так называемой "спецоперации" и делятся мнениями о военных действиях оккупантов против Украины. Журналисты получили данные, с помощью которых удалось идентифицировать собеседников и подтвердить подлинность записей.

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Один из собеседников – полковник РФ Максим Власов с позывным Югра, управлявший ракетными дивизионами при обстреле Мариуполя в 2015-м, когда погибли 30 мирных жителей. Другой – военный медик родом из Винницкой области Виталий Ковтун, многие родственники которого живут сейчас в Украине.

Вот несколько цитат из их разговоров.

Власов об обстрелах гражданских объектов и мирных жителей: "Трать, н***й, эти бомбы, бросайте их, н***й. Даже если не туда попали, пусть начинают бояться, еб***те по вокзалам, еб***те по железным дорогам, еб***те, б***ь".

О потерях: "Потери страшные, парней наших, б***ь. И, ты знаешь, я эту военную немного истории знаю, сравниваю, вот эта советско-финская война, 39-40-й год, б***ь, один в один, вообще как по шаблону, на**й, пошли".

О Шойгу: "Шойгу – это полностью некомпетентный профан, б***ь. Профан в своем деле. Да это не его дело вообще, б***ь. Просто шоумен, б***ь".

О командующем российскими войсками Александре Дворникове: "Наплодили целую плеяду лизоблюдов-у***нов. Вот этот Дворников, вообщем, легенда по уе***ству. Конченый вообще, просто конченый. Это он какой-то сейчас придумал "антибендеровский бросок"... Ну, короче говоря, это вообще конченый, б***ь, безголовый идиот".

Ковтун о Шойгу: "Шойгу – гон***ище, б***ь, контрактников нет – конечно, откуда они будут, с*ка? Им платили по 30 тысяч зарплату, б***ь – откуда их набрать?".

Об обстрелах гражданских объектов и мирных жителей: "Они хотят, чтобы пехота шла, б***ь, артиллерия работала, е***ый в рот, еб***те на расстоянии, тратьте, н***й, эти бомбы, б***ь, их дох***я просто, бросайте их, н***й. Даже если не туда попали, б***ь, пусть начинают боятся, б***ь, еб***те по вокзалам, б***ь, еб***те по железным дорогам, н***й , еб***те".

Об обстреле Киева: "Должна, б***ь, в Киев в Верховную Раду прилететь ракета, б***ь. Все, н***й. Почему не прилетела, б***ь? Почему не прилетела, б***ь? Я не понимаю, с*ка, еб***й ты Путин, пи***ас, б***ь! Почему не прилетела ракета в Киев? Чтоб они подумали – да, б***ь, е***й в рот, чего-то неправильно все, чего-то не так, б***ь, делается. Почему, б***ь? В Киев еб***те, в центре города, б***ь, там Верховная Рада, б***ь, дом правительства, б***ь. Е***ите по дому правительства, б***ь. Ну, б***ь, там, наверное, никого нет из важных людей. Но дом будет разрушен, б***ь. Все увидят, е***ый в рот, б***ь. Охранник какой-нибудь умрет, б***ь. Ну и все, б***ь".

Все перехваты слушайте в видео "Схем".

Читайте также: "Чуть не перестрелялись все". Генералы гонят россиян в атаку угрозами расстрела: перехват видео

Вадим Ребрина
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перехват схемы
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