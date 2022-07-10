UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российские войска уничтожили батальон своих же террористов – перехват СБУ

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 16:41
Российские войска уничтожили батальон своих же террористов – перехват СБУ - Фото
Иллюстративное изображение (фото - СБУ)

Российские войска уничтожили под Бердянском 2-й батальон 1-го армейского корпуса так называемой "народной милиции ДНР". Об этом говориться в перехваченном СБУ телефонном разговоре террористов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости  

Один из участников разговора рассказывает другому, что "пацаны стояли где-то под Бердянском, не получали ни зарплату, н...я, я так понял, толком их и не кормили".

После того, как "пацанов" отправили на передовую и им там надоело, они начали отходить и "попали на россиян", которые приняли их за наступающие части ВСУ.

Судя по записи разговора, россияне пытались сохранить этот инцидент в секрете.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
телефонный разговор потери оккупантов перехват СБУ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 