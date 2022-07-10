Российские войска уничтожили батальон своих же террористов – перехват СБУ
10.07.2022, 16:41
Иллюстративное изображение (фото - СБУ)
Российские войска уничтожили под Бердянском 2-й батальон 1-го армейского корпуса так называемой "народной милиции ДНР". Об этом говориться в перехваченном СБУ телефонном разговоре террористов.
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Один из участников разговора рассказывает другому, что "пацаны стояли где-то под Бердянском, не получали ни зарплату, н...я, я так понял, толком их и не кормили".
После того, как "пацанов" отправили на передовую и им там надоело, они начали отходить и "попали на россиян", которые приняли их за наступающие части ВСУ.
Судя по записи разговора, россияне пытались сохранить этот инцидент в секрете.
- 7 июля ГУР сообщало, что оккупанты в Херсоне кремируют тела своих погибших, чтобы скрыть масштабы военных потерь.
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