Россияне сжигают тела в Херсоне, чтобы скрыть потери – военная разведка

Российские оккупанты сжигают тела в Херсоне. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведчики отмечают, что убитых военных сжигают, чтобы скрыть реальные потери. На окраинах Херсона неоднократно находили места с большим количеством обгоревших останков людей. Точно идентифицировать их сложно из-за значительных повреждений.

По данным разведчиков, эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты сжигания тел, оккупанты пытаются выдать это за последствия артиллерийских обстрелов и дальнейших пожаров. На месте событий сперва звучит взрыв, затем возникает пожар, а доступ экстренных служб для ликвидации пожара запрещается.

Читайте также: На юге нарастает партизанское движение, России все труднее в Херсоне – CNN

В ГУР также сообщили, что в палате на четвертом этаже городской больницы имени Лучанского лежит коллаборант Евгений Соболев, начальник исправительной колонии №90. Он пережил взрыв в машине, на обе его ноги установлены аппараты Илизарова.

Кроме того, отметили в разведке, оккупанты пытаются найти в Херсоне медиков, поскольку многие местные врачи отказались сотрудничать с россиянами и уехали. По данным ГУР, ситуация для армии РФ становится критичной, в частности есть большая нехватка анестезиологов.

По данным ISW, украинские войска продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон.

Читайте также: На Херсонском направлении успешно идет контрнаступательная операция – спикер бригады НГУ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.