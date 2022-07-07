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Украинские войска продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон – ISW, карты

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 04:55
Украинские войска продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон – ISW, карты - Фото
Карта ISW

Украинские войска продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 6 июля.

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На геолокационных спутниковых снимках видно, что украинские войска нанесли удары по российским позициям вокруг международного аэропорта Херсон-Сити в районе Чернобаевки.

Украинские войска продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон – ISW, карты

В ISW отмечают, что 5 июля ВСУ также нанесли удар по российскому складу боеприпасов на железнодорожном вокзале Херсона.

Как сообщается, российские войска провели безуспешные наступательные операции на северо-западе Херсонской области и продолжают вести артиллерийский огонь по всему южному направлению, чтобы отразить контрнаступление украинских войск.

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Данные дистанционного зондирования NASA FIRMS показали большое количество пожаров вдоль границы Херсонской и Николаевской областей, а также Херсонской и Днепропетровской областей.

На кадрах с геолокацией видно, как украинские и российские силы вели артиллерийский огонь в районе Снигуровки и Андреевки на границе Херсонской и Николаевской областей.

"Украинские силы продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон", – заявили аналитики.

Украинские войска продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон – ISW, карты

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Наталия Медведева
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Херсон контрнаступление isw
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