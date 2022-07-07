Оккупанты в Херсонской области пытались и штурмовать, и пробраться в тыл ВСУ – безуспешно

6 июля в Херсонской области российские оккупанты попробовали пройти в тыл Вооруженных Сил Украины, а также совершили попытку штурма. Успеха не имели. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Утром в районе Добрянки вражеская диверсионно-разведывательная группа до 10 человек предприняла попытку прохода в тыл подразделений ВСУ. В итоге оккупанты потеряли пятерых убитыми, одного раненым и были вынуждены отступить.

Во второй половине дня россияне силами до стрелкового взвода совершили попытку штурмовых действий в направлении Миролюбовки, вблизи Добрянки – успеха не имели, отступили.

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Наталия Медведева

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