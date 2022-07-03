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На Херсонском направлении успешно идет контрнаступательная операция – спикер бригады НГУ

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 10:40
На Херсонском направлении успешно идет контрнаступательная операция – спикер бригады НГУ - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

На Херсонском направлении продолжается успешная контрнаступательная операция украинских сил. Об этом в эфире национального телемарафона заявил пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский.

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"Что касается южного направления, то там продолжается успешная наша контрнаступательная операция", – сказал он.

По словам Старского, детальнее о ней можно будет поговорить позже, когда будут результаты, которыми можно будет поделиться с общественностью.

"Сейчас надо набраться терпения и немножко подождать", – сказал он.

Читайте также: На юге нарастает партизанское движение, России все труднее в Херсоне – CNN

Марк Сировой
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ВСУ Херсон нацгвардия юг контрнаступление харытин старский
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