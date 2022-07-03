На Херсонском направлении успешно идет контрнаступательная операция – спикер бригады НГУ

На Херсонском направлении продолжается успешная контрнаступательная операция украинских сил. Об этом в эфире национального телемарафона заявил пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский.

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"Что касается южного направления, то там продолжается успешная наша контрнаступательная операция", – сказал он.

По словам Старского, детальнее о ней можно будет поговорить позже, когда будут результаты, которыми можно будет поделиться с общественностью.

"Сейчас надо набраться терпения и немножко подождать", – сказал он.

2 июля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные выбили оккупантов из Ивановки на южном направлении.

3 июля мэр Мелитополя сообщил, что ВСУ вывели из строя российскую базу в этом временно оккупированном городе.

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Марк Сировой

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