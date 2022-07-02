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ВСУ отбили несколько штурмов РФ на востоке и заставили россиян покинуть Ивановку на юге

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 19:27
ВСУ отбили несколько штурмов РФ на востоке и заставили россиян покинуть Ивановку на юге - Фото
Украинская артиллерия (фото - Facebook Залужного)

Сегодня украинские военнослужащие отбили несколько штурмов оккупантов на востоке и заставили россиян покинуть населенный пункт Ивановка на юге. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

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На Южнобужском направлении оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии. Ведут воздушную разведку с помощью БПЛА. В результате действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановка.

На Харьковском направлении враг безуспешно пытался штурмовать в районе населенного пункта Дементиевка, в результате – отошел.

На Славянском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Богородичное. ВСУ успешно отбили атаку.

На Донецком направлении противник по результатам боевых действий закрепляется в районе населенного пункта Верхнекаменка.

На Бахмутском направлении возле Берестового оккупанты провели разведку боем. Украинские воины дали решительный отпор и заставили врага отойти.

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Оксана Житнюк
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Херсонская область сводка генштаб ивановка
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