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СБУ разоблачила шесть коллаборантов на оккупированных территориях. В списке топ-чиновники

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01.08.2022, 16:47
СБУ разоблачила шесть коллаборантов на оккупированных территориях. В списке топ-чиновники - Фото
Иллюстративное фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила еще шесть коллаборантов, которые сотрудничают с незаконными администрациями на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители отметили, что подозрение в коллаборационизме получили два топ-чиновника оккупационных властей Мариуполя, три должностные лица в администрации террористической организации ЛНР и бывший руководитель на предприятиях  авиационной отрасли в Херсоне.

"Доказано, что все они добровольно пошли на сотрудничество с врагом и помогают России в установлении и поддержке оккупационных режимов на временно оккупированных территориях", – сообщили в СБУ.

По данным следствия, коллаборант из Херсона, которые после 24 февраля вступил в тероборону, уже в марте перешел на сторону оккупантов. Он выступал с заявлениями о присоединении области к России в пророссийских медиа, а украинских военнослужащих призывал сложить оружие. Ему СБУ сообщила о подозрении в государственной измене.

Еще одна коллаборантка в Мариуполе добровольно согласилась заниматься организацией незаконных выборов и референдума в оккупированном городе. 

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Также бывший нардеп горсовета в Мариуполе от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ  занял должность замглавы оккупационном администрации города в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

СБУ также сообщила о подозрении еще двум сотрудницам оккупационной администрации террористической организации ЛНР в местных социальных учреждениях.

Кроме этого, подозрение получил коллаборант, который занимает должность прокурора в Новоайдаре в оккупированной Луганской области. По данным следствия, он выносил обвинительные приговоры украинским патриотам на оккупированной территории Луганской области. 

Правоохранители ведут досудебное расследование по статье о коллаборационной деятельности относительно этих шести чиновников оккупационных администраций.

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Наталия Фреик
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"ЛНР" сбу госизмена Херсон мариуполь коллаборанты
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