СБУ разоблачила шесть коллаборантов на оккупированных территориях. В списке топ-чиновники

Служба безопасности Украины разоблачила еще шесть коллаборантов, которые сотрудничают с незаконными администрациями на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Правоохранители отметили, что подозрение в коллаборационизме получили два топ-чиновника оккупационных властей Мариуполя, три должностные лица в администрации террористической организации ЛНР и бывший руководитель на предприятиях авиационной отрасли в Херсоне.

"Доказано, что все они добровольно пошли на сотрудничество с врагом и помогают России в установлении и поддержке оккупационных режимов на временно оккупированных территориях", – сообщили в СБУ.

По данным следствия, коллаборант из Херсона, которые после 24 февраля вступил в тероборону, уже в марте перешел на сторону оккупантов. Он выступал с заявлениями о присоединении области к России в пророссийских медиа, а украинских военнослужащих призывал сложить оружие. Ему СБУ сообщила о подозрении в государственной измене.

Еще одна коллаборантка в Мариуполе добровольно согласилась заниматься организацией незаконных выборов и референдума в оккупированном городе.

Читайте также: СБУ знает всех коллаборантов и предателей из МВД в Херсонской области: поименный список

Также бывший нардеп горсовета в Мариуполе от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ занял должность замглавы оккупационном администрации города в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

СБУ также сообщила о подозрении еще двум сотрудницам оккупационной администрации террористической организации ЛНР в местных социальных учреждениях.

Кроме этого, подозрение получил коллаборант, который занимает должность прокурора в Новоайдаре в оккупированной Луганской области. По данным следствия, он выносил обвинительные приговоры украинским патриотам на оккупированной территории Луганской области.

Правоохранители ведут досудебное расследование по статье о коллаборационной деятельности относительно этих шести чиновников оккупационных администраций.

Читайте также: СБУ разоблачила чиновника, он помог РФ привезти бронетехнику из Крыма в Херсонскую область

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.