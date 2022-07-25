СБУ знает всех коллаборантов и предателей из МВД в Херсонской области: поименный список

Служба безопасности Украины установила личности всех коллаборантов и предателей, которые вступили в созданное оккупантами "главное управление МВД Херсонской области". Список пособников россиян опубликовал сайт СБУ.

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Эта структура врага выполняет задачи по подавлению сопротивления и запугиванию жителей: коллаборанты применяют насилие, угрозы убийства, есть факты похищения и истязания.

Оккупанты также возобновили деятельность регионального подразделения милиции "Беркут", которое было расформировано после Революции достоинства в 2014 году. Пособники подбирают и вербуют единомышленников, используя личные связи, в том числе среди бывших сотрудников правоохранительных органов.

СБУ задокументировала все это, а также "установила места их пребывания и маршруты перемещения". Сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность) 26 пособникам врага: 14 из них – бывшие работники Нацполиции.

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Перечень некоторых из фигурантов из "руководящего состава":

Бобрышев В. М. – начальник управления кадрового обеспечения;

Савина Н. В. – его заместитель, начальник отдела кадров;

Трубаев М. В. – начальник управления уголовного розыска;

Гаркуша Г. А. – командир батальона "Беркут";

Стусенко Е. Г. – замначальника следственного управления – начальник следственного отдела Суворовского горотдела полиции;

Малиновский Р. А. – замначальника управления уголовного розыска – начальник отдела раскрытия преступлений против личности;

Горелов К. В. – начальник Центра общественных связей;

Великосельский Е. В. – начальник Суворовского городского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;

Шершень М. В. – начальник Суворовского горотдела участковых инспекторов полиции;

Одинец С. С. – его заместитель.

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Евгений Пилипенко

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