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СБУ знает всех коллаборантов и предателей из МВД в Херсонской области: поименный список

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25.07.2022, 10:37
СБУ знает всех коллаборантов и предателей из МВД в Херсонской области: поименный список - Фото
Российские оккупанты в Херсонской области (Фото: EPA)

Служба безопасности Украины установила личности всех коллаборантов и предателей, которые вступили в созданное оккупантами "главное управление МВД Херсонской области". Список пособников россиян опубликовал сайт СБУ.

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Эта структура врага выполняет задачи по подавлению сопротивления и запугиванию жителей: коллаборанты применяют насилие, угрозы убийства, есть факты похищения и истязания.

Оккупанты также возобновили деятельность регионального подразделения милиции "Беркут", которое было расформировано после Революции достоинства в 2014 году. Пособники подбирают и вербуют единомышленников, используя личные связи, в том числе среди бывших сотрудников правоохранительных органов.

СБУ задокументировала все это, а также "установила места их пребывания и маршруты перемещения". Сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность) 26 пособникам врага: 14 из них – бывшие работники Нацполиции.

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Перечень некоторых из фигурантов из "руководящего состава":

Бобрышев В. М. – начальник управления кадрового обеспечения;
Савина Н. В. – его заместитель, начальник отдела кадров;
Трубаев М. В. – начальник управления уголовного розыска;
Гаркуша Г. А. – командир батальона "Беркут";
Стусенко Е. Г. – замначальника следственного управления – начальник следственного отдела Суворовского горотдела полиции;
Малиновский Р. А. – замначальника управления уголовного розыска – начальник отдела раскрытия преступлений против личности;
Горелов К. В. – начальник Центра общественных связей;
Великосельский Е. В. – начальник Суворовского городского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
Шершень М. В. – начальник Суворовского горотдела участковых инспекторов полиции;
Одинец С. С. – его заместитель.

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Евгений Пилипенко
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