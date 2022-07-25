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Украинские войска за неделю повредили все три моста, ведущие в Херсон – ISW

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 05:18
Украинские войска за неделю повредили все три моста, ведущие в Херсон – ISW - Фото
Скриншот видео

За последнюю неделю удары  Вооруженных Сил Украины повредили все три подконтрольных России моста, ведущих в Херсон. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 24 июля.

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Как отмечается, 24 июля украинские войска нанесли удар по мосту через плотину Новокаховской ГЭС, повредив дорогу. Движение пассажирского транспорта мост остается возможным.

На видео от 23 июля снято, как легковые автомобили объезжают пробоины, оставленные на Антоновском мосту – в связи с этим аналитики ISW предположили, что его повреждения могут быть более сложными для ремонта, чем у моста в Новой Каховке.

Подробности о третьем поврежденном мосте, ведущем в Херсон, ISW не сообщает.

Читайте также: Оккупанты в Херсонской области на скорую руку ремонтируют разрушенные ВСУ мосты – облсовет

Наталия Медведева
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Херсон isw мост Антоновский мост
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