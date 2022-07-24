Оккупанты в Херсонской области на скорую руку ремонтируют разрушенные ВСУ мосты – облсовет

В оккупированной Херсонской области российские войска пытаются впопыхах отремонтировать стратегические для них мосты, поврежденные Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщает первый заместитель председателя местного областного совета Юрий Соболевский.

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По словам представителя облсовета, оккупанты ремонтируют поврежденные мосты, чтобы восстановить фактически разорванные пути снабжения боеприпасов и тяжелой военной техники.

Соболевский говорит, что качество работ и безопасность использования мостов под большим вопросом, потому что все делается на скорую руку, а специалистов к ремонтным работам они могут привлечь только "под дулами автоматов".

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Также он отметил, что в области оккупанты устроили "настоящую охоту за нашими патриотами".

В субботу, 23 июля, россияне "устроили зачистку" в Нижних Серогозах. По информации Соболевского, оккупанты обходили дома, проверяли паспорта и техпаспорта на транспорт, переписывали номера автомобилей.

По данным разведки Британии, ВСУ продолжают наступление в Херсонской области и пытаются отрезать снабжение армии России через Антоновский мост в Херсоне.

ГУР сообщало, что армия РФ после ударов ВСУ по российским складам начала завозить во временно оккупированный Херсон боеприпасы под видом гуманитарных грузов.

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Наталия Фреик

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