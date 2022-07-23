Разведка Британии: ВСУ продолжают наступать на Херсон и пытаются отрезать снабжение России

Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в Херсонской области и пытаются отрезать снабжение россиян через Антоновский мост в Херсоне. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что последние двое суток велись ожесточенные бои, поскольку ВСУ продолжали наступление в Херсонской области на правом берегу Днепра, а россияне, вероятно, пытаются замедлить продвижение украинской армии через огонь артиллерии и используя естественную преграду реки Ингулец.

Отмечается, что линии снабжения оккупантов на правом берегу Днепра подвергаются все большей опасности из-за ударов ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне.

Британцы считают, что россияне уделяют первоочередное внимание сохранению военного потенциала мостов через Днепр, а любая попытка построить понтонную переправу была бы "очень рискованной операцией".

"Если бы форсирование Днепра было закрыто, а российские войска в оккупированном Херсоне отрезаны, это было бы значительным военным и политическим поражением для России", — сообщается в сводке.

19 июля российские оккупанты опубликовали видео, на котором видны дыры от попаданий по Антоновскому мосту – это один из двух мостов через Днепр в районе Херсона.

Повторный удар был нанесен утром 20 июля: оккупанты показали последствия обстрела переправы.

Экс-советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань говорит, что у россиян серьезные трудности с ремонтом моста. Вероятно, специалистов придется искать в Крыму, на что уйдет время.

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Дмитрий Гриниченко

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