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Херсон. После ударов ВСУ россияне везут боеприпасы как "гуманитарку", прячут технику – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 13:45
Херсон. После ударов ВСУ россияне везут боеприпасы как
HIMARS (фото - Генштаб)

Армия России после ударов Вооруженных Сил Украины по российским складам начала завозить во временно оккупированный Херсон боеприпасы под видом гуманитарных грузов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Отмечается, что россияне маркируют военные грузы в Херсонской области как "гуманитарную помощь". В частности, в область заехали более 20 таких "гражданских" грузовиков КамАЗ.

Грузовики покрашены в белый цвет, на двери нанесены изображения флага РФ и партии Единая Россия. Реальный их груз – боеприпасы для ствольной артиллерии и РСЗО. Новые склады с боеприпасами РФ обустраивает в учреждениях культуры и образования.

Кроме того, из-за ударов ВСУ россияне прячутся: технику убрали с плаца Херсонского факультета Одесского университета МВД, а личный состав находится на первом этаже и в подвале. Передвигаются оккупанты в ночное время.

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Также из-за опасений новых ударов ВСУ россияне усиливают периметр. Снайперы следят за частными и многоэтажными домами. Если в окнах замечают местных жителей, то к ним направляются военные для проверки относительно сотрудничества с украинскими спецслужбами.

В целом из-за ударов ВСУ военным первого и второго армейских корпусов РФ запретили перемещать технику в светлове время суток, враг пытается замаскировать и переоборудовать транспорт для движения ночью.

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Марк Сировой
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боеприпасы ВСУ Херсон гуманитарка армия рф техника войска россии
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