ВСУ вывели из строя мост в Херсоне. Теперь до ремонта военная техника по нему не пройдет

После обстрела ВСУ Антоновского моста в Херсонской области оккупанты не могут перебрасывать по этому мосту тяжелые грузы, в том числе военную технику, а найти специалистов для его ремонта в Херсоне невозможно. Об этом сказал в эфире Current Time экс-советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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"Антоновский мост сегодня невозможен для проезда тяжелой техники и фур, со вчерашнего дня он для них закрыт, проезжали только легковые автомобили. Фактически уже сутки оккупанты не могут перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы по Антоновскому мосту", – сказал Хлань.

Он также добавил, что, насколько известно, у россиян серьезные трудности с ремонтом моста – в Херсоне специалистов по ремонту они найти не могут, поскольку профессионалы высокого уровня из оккупации уже выехали, поэтому они будут, скорее всего, искать специалистов для ремонта моста в Крыму, а это потеря времени.

"Оцените ювелирную работу ВСУ – легковые автомобили могут проехать по мосту, вооружение и техника россиян – нет", – написал Хлань в Facebook.

19 июля российские оккупанты опубликовали видео, на котором видны дыры от попаданий по Антоновскому мосту – это один из двух мостов через Днепр в районе Херсона.

Сергей Бережной

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