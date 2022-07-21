UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ вывели из строя мост в Херсоне. Теперь до ремонта военная техника по нему не пройдет

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 13:15
ВСУ вывели из строя мост в Херсоне. Теперь до ремонта военная техника по нему не пройдет - Фото
Повреждения Антоновского моста, вид снизу (Фото - скриншот из видео)

После обстрела ВСУ Антоновского моста в Херсонской области оккупанты не могут перебрасывать по этому мосту тяжелые грузы, в том числе военную технику, а найти специалистов для его ремонта в Херсоне невозможно. Об этом сказал в эфире Current Time экс-советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Антоновский мост сегодня невозможен для проезда тяжелой техники и фур, со вчерашнего дня он для них закрыт, проезжали только легковые автомобили. Фактически уже сутки оккупанты не могут перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы по Антоновскому мосту", – сказал Хлань. 

Он также добавил, что, насколько известно, у россиян серьезные трудности с ремонтом моста – в Херсоне специалистов по ремонту они найти не могут, поскольку профессионалы высокого уровня из оккупации уже выехали, поэтому они будут, скорее всего, искать специалистов для ремонта моста в Крыму, а это потеря времени.

"Оцените ювелирную работу ВСУ – легковые автомобили могут проехать по мосту, вооружение и техника россиян – нет", – написал Хлань в Facebook.

  • 19 июля российские оккупанты опубликовали видео, на котором видны дыры от попаданий по Антоновскому мосту – это один из двух мостов через Днепр в районе Херсона.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Херсонская область сергей хлань Антоновский мост
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 