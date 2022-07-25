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Россия выбирает между наступлением на Донбассе или обороной в Херсоне — разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 08:44
Россия выбирает между наступлением на Донбассе или обороной в Херсоне — разведка Британии - Фото
Начальник генштаба Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Российское командование сталкивается с дилеммой: усиление наступления на Донбассе или укрепление обороны в Херсонской области. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что на Донбассе и Херсонском направлении продолжаются безрезультатные бои. 

Также отмечается, что разведка обнаружила российскую базу для ремонта военной техники возле Барвинка Белгородской области, которая расположена в 10 км от границы с Украиной. 

На базе заметили не менее 300 поврежденных в боях машин, включая боевые танки, бронетранспортеры и армейские грузовики. 

Британцы заявляют, что Россия, кроме кадровых проблем, вероятно, продолжает бороться за эвакуацию и ремонт тысяч боевых машин, которые были повреждены в ходе войны против Украины. 

  • 19 июля российские оккупанты опубликовали видео, на котором видны дыры от попаданий по Антоновскому мосту – это один из двух мостов через Днепр в районе Херсона.
  • Повторный удар был нанесен утром 20 июля: оккупанты показали последствия обстрела переправы.
  • Экс-советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань говорит, что у россиян серьезные трудности с ремонтом моста. Вероятно, специалистов придется искать в Крыму, на что уйдет время.

Читайте также: Разведка Британии: ВСУ продолжают наступать на Херсон и пытаются отрезать снабжение России 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс Херсон британская разведка
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