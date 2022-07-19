Обыски и угрозы расстрелом на месте: россияне усиливают террор против херсонцев – ГУР

Российские оккупанты усиливают террор против мирного населения Херсонской области. Местные гауляйтеры угрожают расстрелом на месте за нарушение комендантского часа и другими наказаниями за "нарушения", сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным разведки, россияне и коллаборанты в Херсонской области усиливают полицейско-административный режим. Издан "указ" местного гауляйтера Владимира Сальдо о наказании за "правонарушения", которые якобы посягают на общественный порядок и безопасность.

Оккупанты пытаются запретить деятельность херсонцев, которая препятствовала бы работе оккупационных администраций, "избирательных комиссий" и других фейковых органов в области. Запрещена "дискредитация органов власти РФ" и любая информационная пропаганда, направленная против оккупантов.

Также коллаборант Владимир Леонтьев заявил об усилении пропускного контроля в Каховском районе. Дано разрешение на обыски, задержание и ограничение свободы, которые могут проводиться по усмотрению оккупантов.

В ГУР сообщают, что среди местных жителей распространяется информация, что российские войска дали 72 часа желающим уехать в Крым, и в ближайшее время возможность проезда будет закрыта.

Также населению угрожают расстрелом на месте за нарушение комендантского часа.

9 июля министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник главы ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить ВСУ деоккупацию.

Херсонские власти поддержали призыв: отмечают, что ВСУ будут работать "максимально аккуратно, хирургически", чтобы сохранить жизни людей, "но война есть война".

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Оксана Житнюк

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