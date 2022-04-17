Самопровозглашенному "мэру" Новой Каховки сообщили о подозрении в коллаборационизме
17.04.2022, 15:37
Фото: скриншот видео
Прокуратура объявила о подозрении в коллаборационной деятельности псевдоруководителю оккупированной российскими войсками Новой Каховки в Херсонской области Владимиру Леонтьеву. Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.
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По данным следствия, 2 апреля Леонтьев начал сотрудничество с российскими оккупантами и был провозглашен руководителем временно гражданской администрации Новой Каховки.
Леонтьев публично призывал жителей города к сотрудничеству с российскими оккупантами и отрицал необходимость предоставления гуманитарной помощи от украинской власти.
- 25 февраля после ожесточенных боев российские оккупанты с большими потерями прорвали оборону Херсона. 1 марта оккупанты начали штурм Новой Каховки.
- Как сообщали местные СМИ, с первых дней оккупации города Владимир Леонтьев заходил в здание горсовета вместе с российскими войсками.
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