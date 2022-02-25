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Российские оккупанты с большими потерями прорвали оборону Херсона

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 17:28
Российские оккупанты с большими потерями прорвали оборону Херсона - Фото
херсонский порт (1)

Сегодня, 25 февраля, после ожесточенных боев российские оккупанты с большими потерями прорвали оборону Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

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По словам чиновника, несмотря на самоотверженные усилия украинской армии, был утрачен контроль над переправой к Херсону.

Глава ОГА призвал жителей региона сохранять спокойствие. Он заверил, что руководство области принтиает все необходимые меры для поддержания правопорядка и сохранения человеческих жизней.

По словам Лагуты, ситуация остается напряженной, администрация пытается ее стабилизировать.

В ОГА заверили, что будут информировать население об изменениях через официальные источники.

Скриншот Facebook

24 февраля Генштаб сообщал о боях на подступах к Херсону. Враг пытался обойти город с востока и продолжить наступление в направлении Николаева.

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Яна Катасонова
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