Сегодня, 25 февраля, после ожесточенных боев российские оккупанты с большими потерями прорвали оборону Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

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По словам чиновника, несмотря на самоотверженные усилия украинской армии, был утрачен контроль над переправой к Херсону.

Глава ОГА призвал жителей региона сохранять спокойствие. Он заверил, что руководство области принтиает все необходимые меры для поддержания правопорядка и сохранения человеческих жизней.

По словам Лагуты, ситуация остается напряженной, администрация пытается ее стабилизировать.

В ОГА заверили, что будут информировать население об изменениях через официальные источники.

24 февраля Генштаб сообщал о боях на подступах к Херсону. Враг пытался обойти город с востока и продолжить наступление в направлении Николаева.

В пять утра, 24 февраля, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует направлять войска в Украину на фоне нового вторжения России в Украину.

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Яна Катасонова

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