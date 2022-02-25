Российские оккупанты с большими потерями прорвали оборону Херсона
Сегодня, 25 февраля, после ожесточенных боев российские оккупанты с большими потерями прорвали оборону Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.
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По словам чиновника, несмотря на самоотверженные усилия украинской армии, был утрачен контроль над переправой к Херсону.
Глава ОГА призвал жителей региона сохранять спокойствие. Он заверил, что руководство области принтиает все необходимые меры для поддержания правопорядка и сохранения человеческих жизней.
По словам Лагуты, ситуация остается напряженной, администрация пытается ее стабилизировать.
В ОГА заверили, что будут информировать население об изменениях через официальные источники.
24 февраля Генштаб сообщал о боях на подступах к Херсону. Враг пытался обойти город с востока и продолжить наступление в направлении Николаева.
- В пять утра, 24 февраля, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.
- Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует направлять войска в Украину на фоне нового вторжения России в Украину.
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