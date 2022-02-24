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Бои вблизи Херсона. ВСУ отбили мост и закрепились на левом берегу Днепра – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 23:39
Бои вблизи Херсона. ВСУ отбили мост и закрепились на левом берегу Днепра – Минобороны - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

На юге Украины продолжаются бои в районе Херсона. Об этом в 23:20 сообщила в Facebook замминистра обороны Анна Маляр.

"На юге ведутся оборонные бои в районе Херсона. Механизированные подразделения ВСУ отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра", – говорится в сообщении.

В сводке Генштаба по состоянию на 20:00 говорилось о боях на подступах к Херсону. Враг пытался обойти город с востока и продолжить наступление в направлении Николаева.

Бои вблизи Херсона. ВСУ отбили мост и закрепились на левом берегу Днепра – Минобороны
Наталия Медведева
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Херсон
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