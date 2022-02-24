Бои вблизи Херсона. ВСУ отбили мост и закрепились на левом берегу Днепра – Минобороны

На юге Украины продолжаются бои в районе Херсона. Об этом в 23:20 сообщила в Facebook замминистра обороны Анна Маляр.

"На юге ведутся оборонные бои в районе Херсона. Механизированные подразделения ВСУ отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра", – говорится в сообщении.

В сводке Генштаба по состоянию на 20:00 говорилось о боях на подступах к Херсону. Враг пытался обойти город с востока и продолжить наступление в направлении Николаева.

Сегодня, в 5 утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

Украина разорвала дипотношения с РФ.

Наталия Медведева

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