Начался штурм оккупантами Херсона – Госспецсвязи

Госспецсвязи сообщает о начале штурма российскими оккупантами Херсона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Начался штурм Херсона. По информации очевидцев, враг наступает со стороны аэропорта к Николаевскому шоссе и кольцу у хладокомбината", – говорится в сообщении.

В 22:30 глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщил, что скопление оккупантов наблюдается вблизи Шуменского микрорайона.

Россияне перекрыли улицу Ивана Богуна-Лавренева, на Нефтяников перекрыли дорогу, ведущую на кладбище Геологов, и остановились в районе спуска на Камышаны. Там стоит блокпост оккупантов.

Они, по данным главы ОГА, зафиксировали все свои войска в поселке Куйбышево (Зимовник).

Лагута обратился к жителям Шуменского микрорайона с просьбой не выходить на улицу, особенно ночью. Есть информация, что россияне открывают огонь по мирному населению без предупреждения.

"Подчеркиваем, что город не захвачен, Херсон окружен оккупационными войсками", – написал Лагута.

25 февраля, после ожесточенных боев российские оккупанты с большими потерями прорвали оборону Херсона.

Читайте также: Вторгнення з РФ: | Нова Каховка під тимчасовим контролем окупантів. Яка ситуація в місті – розповіді очевидців

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.