Начался штурм оккупантами Херсона – Госспецсвязи
Госспецсвязи сообщает о начале штурма российскими оккупантами Херсона.
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"Начался штурм Херсона. По информации очевидцев, враг наступает со стороны аэропорта к Николаевскому шоссе и кольцу у хладокомбината", – говорится в сообщении.
В 22:30 глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщил, что скопление оккупантов наблюдается вблизи Шуменского микрорайона.
Россияне перекрыли улицу Ивана Богуна-Лавренева, на Нефтяников перекрыли дорогу, ведущую на кладбище Геологов, и остановились в районе спуска на Камышаны. Там стоит блокпост оккупантов.
Они, по данным главы ОГА, зафиксировали все свои войска в поселке Куйбышево (Зимовник).
Лагута обратился к жителям Шуменского микрорайона с просьбой не выходить на улицу, особенно ночью. Есть информация, что россияне открывают огонь по мирному населению без предупреждения.
"Подчеркиваем, что город не захвачен, Херсон окружен оккупационными войсками", – написал Лагута.
- 25 февраля, после ожесточенных боев российские оккупанты с большими потерями прорвали оборону Херсона.
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