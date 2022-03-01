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Начался штурм оккупантами Херсона – Госспецсвязи

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 02:46

Госспецсвязи сообщает о начале штурма российскими оккупантами Херсона.

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"Начался штурм Херсона. По информации очевидцев, враг наступает со стороны аэропорта к Николаевскому шоссе и кольцу у хладокомбината", – говорится в сообщении.

В 22:30 глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщил, что скопление оккупантов наблюдается вблизи Шуменского микрорайона.

Россияне перекрыли улицу Ивана Богуна-Лавренева, на Нефтяников перекрыли дорогу, ведущую на кладбище Геологов, и остановились в районе спуска на Камышаны. Там стоит блокпост оккупантов.

Они, по данным главы ОГА, зафиксировали все свои войска в поселке Куйбышево (Зимовник).

Лагута обратился к жителям Шуменского микрорайона с просьбой не выходить на улицу, особенно ночью. Есть информация, что россияне открывают огонь по мирному населению без предупреждения.

"Подчеркиваем, что город не захвачен, Херсон окружен оккупационными войсками", – написал Лагута.

  • 25 февраля, после ожесточенных боев российские оккупанты с большими потерями прорвали оборону Херсона. 

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Вадим Ребрина
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Россия война Херсон штурм
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