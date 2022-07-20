СБУ разоблачила чиновника, он помог РФ привезти бронетехнику из Крыма в Херсонскую область

СБУ сообщает, что задокументировала преступные действия крупного чиновника Херсонской ОГА, который добровольно согласился сотрудничать с врагом.

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Чиновник занимал пост замдиректора областного департамента строительства и развития инфраструктуры. Оккупанты назначили его руководителем так называемого "государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога".

СБУ утверждает, что госслужащий передал оккупантам оборудование и подвижной состава Укрзалізниці, а также лично способствовал переброске российской бронетехники и боеприпасов из временно оккупированного Крыма в Херсонскую область.

Местонахождение подозреваемого установлено, проводятся комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности, пишет спецслужба.

При захвате Херсона российские оккупанты знали, где находятся минные поля, и двигались только по дорогам, сказал глава Херсонского облсовета Александр Самойленко.

Сергей Бережной

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