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СБУ разоблачила чиновника, он помог РФ привезти бронетехнику из Крыма в Херсонскую область

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 16:33
СБУ разоблачила чиновника, он помог РФ привезти бронетехнику из Крыма в Херсонскую область - Фото
Фото - СБУ

СБУ сообщает, что задокументировала преступные действия крупного чиновника Херсонской ОГА, который добровольно согласился сотрудничать с врагом.

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Чиновник занимал пост замдиректора областного департамента строительства и развития инфраструктуры. Оккупанты назначили его руководителем так называемого "государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога".

СБУ утверждает, что госслужащий передал оккупантам оборудование и подвижной состава Укрзалізниці, а также лично способствовал переброске российской бронетехники и боеприпасов из временно оккупированного Крыма в Херсонскую область.

Местонахождение подозреваемого установлено, проводятся комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности, пишет спецслужба.

  • При захвате Херсона российские оккупанты знали, где находятся минные поля, и двигались только по дорогам, сказал глава Херсонского облсовета Александр Самойленко.
Сергей Бережной
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