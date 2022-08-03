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"Хотел стать гауляйтером". СБУ задержала помощника нардепа – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 12:38
Видео - СБУ
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СБУ задержала депутата Черкасского горсовета, который был также помощником народного депутата. По данным следствия, он хотел стать гауляйтером в Черкасской области в случае ее оккупации Россией, передает пресс-центр спецслужбы.

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В СБУ не называют имени задержанного, однако отметили – он возглавлял фракцию ОПЗЖ в Черкасском горсовете до запрета этой партии. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Александре Замирайло, помощнике нардепа Василия Нимченко, который в Верховной Раде входил во фракцию ОПЗЖ.

По данным следствия, подозреваемый после полномасштабного вторжения РФ не вышел из ОПЗЖ, а активно привлекал к ней новых единомышленников. С одной из сообщниц он проводил информационно-подрывную деятельность в пользу РФ, говорят в спецслужбе.

По данным СБУ, они утверждали, что развязанная РФ война в Украине – "внутренний гражданский конфликт", отрицали нанесение Россией авиаударов по мирным городам, отрицали жестокие преступления российских военных и распространяли фейки о якобы причастности к ним ВСУ, возмущались из-за обмена украинских военнопленных, в частности служащих Азова.

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В СБУ говорят, что подозреваемые также "считали неуместным сопротивление агрессору", ждали оккупации и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины. По данным спецслужбы, помощник нардепа также планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области.

Однако, когда подозреваемые поняли, что ВСУ успешно противостоят армии РФ и освобождают территории, то попробовали сбежать за границу – иммигрировать в США. Сотрудникам СБУ удалось задержать их накануне выезда за границу. Во время обысков была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и билеты на международный рейс.

"Хотел стать гауляйтером". СБУ задержала помощника нардепа – фото, видео

"Хотел стать гауляйтером". СБУ задержала помощника нардепа – фото, видео

Обоим фигурантам объявили о подозрении в оправдании агрессии РФ против Украины. Им грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Марк Сировой
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сбу депутат Черкассы ОПЗЖ василий нимченко гауляйтер александр замирайло
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