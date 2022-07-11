В Великом Бурлуке в Харьковской области ликвидировали гауляйтера

Во временно оккупированном поселке Великий Бурлук ликвидировали местного коллаборациониста, гауляйтера Евгения Юнакова.

О его гибели накануне неофициально сообщили украинские источники, такие как народный депутат Алексей Гончаренко и представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, а в понедельник это подтвердили российские медиа.

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Юнакова убили путем подрыва автомобиля.

"В Великом Бурлуке в Харьковской области местный гауляйтер Евгений Юнаков взорвался в автомобиле возле местной администрации", – рассказал Братчук.

Великий Бурлук находится восточнее Харькова на левом берегу реки Северский Донец. Россия оккупировала поселок сразу после начала полномасштабного вторжения.

Через него идет один из двух основных путей снабжения группировки оккупантов под Изюмом. Ближайшие силы обороны Украины расположены не менее чем в 30 км к западу от этого поселка.

6 июля в Великом Бурлуке была уничтожена логистическая база оккупантов.

Андрей Водяный

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