Два криминальных авторитета из России пытались вступить в добробаты – СБУ

Служба безопасности Украины задержала и принудительно выдворила из Украины двоих российских криминальных авторитетов, которые пытались вступить в добровольческие батальоны в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Имена россиян служба не называет.

Указано только, что один из них находится в санкционном списке СНБО как криминальный авторитет, причастный к совершению тяжких преступлений. У него был запрет на въезд в наше государство.

Другой задержанный – российский рецидивист, неоднократно приговоренный к заключению, в том числе за убийство. На территории Украины он также находился нелегально.

В апреле 2022 года стало известно, что в составе украинского иностранного легиона создан легион "Свобода России", состоящий из граждан РФ и этнических россиян.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что в Украину приехали 250 желающих вступить в легион "Свобода России". Одним из самых известных бойцов легиона стал бывший вице-президент российского Газпромбанка Игорь Волобуев.

Андрей Водяный

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