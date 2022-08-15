UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Два криминальных авторитета из России пытались вступить в добробаты – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 13:03
Два криминальных авторитета из России пытались вступить в добробаты – СБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины задержала и принудительно выдворила из Украины двоих российских криминальных авторитетов, которые пытались вступить в добровольческие батальоны в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Имена россиян служба не называет.

Указано только, что один из них находится в санкционном списке СНБО как криминальный авторитет, причастный к совершению тяжких преступлений. У него был запрет на въезд в наше государство.

Другой задержанный – российский рецидивист, неоднократно приговоренный к заключению, в том числе за убийство. На территории Украины он также находился нелегально.

  • В апреле 2022 года стало известно, что в составе украинского иностранного легиона создан легион "Свобода России", состоящий из граждан РФ и этнических россиян.
  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что в Украину приехали 250 желающих вступить в легион "Свобода России". Одним из самых известных бойцов легиона стал бывший вице-президент российского Газпромбанка Игорь Волобуев.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия сбу уголовный авторитет
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 