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Бывший вице-президент Газпромбанка вступил в легион "Свобода России" – видео

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 21:55
Бывший вице-президент Газпромбанка вступил в легион
Игорь Волобуев (скриншот с видео)

Бывший вице-президент российского Газпромбанка Игорь Волобуев вступил в легион "Свобода России". Об этом сообщается в Telegram легиона.

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"Парни из России, если вы ненавидите путинский режим, хотите, чтобы Россия стала свободной демократической страной, – присоединяйтесь", – говорит Волобуев в видеоролике.

В интервью LIGA.net Волобуев рассказал, почему уехал из России, как сопровождал Юрия Бойко во время визитов к Миллеру, кто и как вел газовые войны с Украиной.

Вадим Ребрина
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игорь волобуев
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