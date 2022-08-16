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Шойгу наговорил о войне России со всем Западом и "перемолол" HIMARS. Подоляк ответил

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 13:16
Шойгу наговорил о войне России со всем Западом и
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба Офиса президента)

Министр обороны России Сергей Шойгу живет в своем выдуманном мире, и не стоит реагировать на его высказывания о ходе войны РФ против Украины, так как они оторваны от реальности. Так в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на последние высказывания главы российского оборонного ведомства.

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Шойгу заявил сегодня на конференции, что армии РФ в Украине якобы противостоят "объединенные силы Запада". Он также утверждал, что американские дальнобойные ракетные системы HIMARS "не оказывают существенного влияния на ситуацию" и "перемалываются в боях".

Советник главы ОП считает, что сегодняшние оценки ситуации Шойгу "больше подходят человеку, находящемуся под длительным воздействием специальных пропагандистских веществ на человеческий организм в рамках увлечения российской элитой оккультными практиками и шаманскими обрядами".

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Подоляк заявил, что Шойгу продолжает жить в своем выдуманном мире, где российская армия якобы воюет с НАТО, так как проигрывать "объединенному Западу" не так стыдно в глазах роспропаганды, и ежедневно "перемалывает сотни, тысячи, десятки тысяч HIMARS". Однако ни одного HIMARS Россия не достала.

"Поэтому, настоятельно рекомендую не обращать серьезного внимания на любые публичные спичи господина Шойгу. Если вы, конечно, не любитель российского угарного квази-фэнтези. Его мнение всегда катастрофически оторвано от реальности", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП считает, что Шойгу рассказывает "примитивную легенду" о противостоянии РФ "всему миру", чтобы как-то объяснить свои "эффективные управленческие таланты" на 174-й день войны.

"Правда другая. В Украине воюет Украина и украинская армия. А цивилизованный мир помогает оружием, чтобы защитить свободу от варваров Шойгу", – добавил Подоляк.

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Марк Сировой, Оксана Житнюк
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