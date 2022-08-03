В Пентагоне назвали ложью заявление России об уничтожении украинских HIMARS

Министерство обороны США опровергло заявление России о якобы уничтожении шести ракетных комплексов HIMARS с начала полномасштабной войны в Украине. Об этом заявил исполняющий обязанности представителя Пентагона Тодд Брессейл, передает Reuters.

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Пентагон выступил с таким заявлением после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска якобы уничтожили шесть HIMARS.

"Нам известно об этих последних заявлениях министра Шойгу, и это снова явная ложь", – сказал Брессейл.

Он добавил, что украинские военные используют с поразительной точностью и эффективностью каждую из высокоточных ракетных систем, которые США, их союзники и партнеры предоставили Украине для защиты от преступного вторжения России.

Как отмечается, Россия регулярно заявляет, что уничтожила HIMARS, но ни разу не предоставила доказательств.

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Наталия Медведева

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