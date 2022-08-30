ВСУ отличаются не только мотивацией, но и технической смекалкой в бою — Foreign Affairs

Вооруженные Силы Украины заслуживают признания не только за мотивацию, но и за техническую смекалку в использовании передовых технологий на поле боя. Об этом говорится в аналитической статье в журнале Foreign Affairs.

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Аналитики отмечают, что в успехе Украины сыграли свою роль логистическая некомпетентность армии России, низкий боевой дух оккупантов и неспособность завоевать господство в воздухе на первом этапе большой войны, а также западная военная помощь и мотивация бойцов ВСУ.

Одновременно в материале заявляют, что похвалы заслуживает техническая смекалка Сил обороны Украины, которые использовали передовые технологии, творчески адаптировав их для ведения войны на поле боя и за его пределами.

ВСУ развернули дроны-камикадзе и модифицированные коммерческие беспилотники, которые позволяют уничтожать российскую технику и пехоту без больших затрат. Также военные используют данные коммерческих спутников, чтобы отслеживать передвижения россиян в реальном времени.

"И Киев мудро использовал искусственный интеллект в сочетании с этими спутниковыми снимками для создания программного обеспечения, которое помогает артиллерии обнаруживать, наводить и уничтожать цели наиболее эффективным и смертоносным способом", — считают авторы.

Многие технологии, которые использует Украина, очень просты и доступны в развертывании — именно удобство этих инструментов делает их настолько мощными, так как малоподготовленный солдат или обычный гражданский может корректировать огонь и помогать эффективно уничтожать противника. Аналитики называют такой прием "демократизацией" военной мощи, когда гражданские и частные компании могут помогать в бою.

29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.

На Банковой заявили, что "переговоры" с РФ на южном направлении проходят успешно.

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Дмитрий Гриниченко

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