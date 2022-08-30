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ВСУ отличаются не только мотивацией, но и технической смекалкой в бою — Foreign Affairs

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 11:29
ВСУ отличаются не только мотивацией, но и технической смекалкой в бою — Foreign Affairs - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины заслуживают признания не только за мотивацию, но и за техническую смекалку в использовании передовых технологий на поле боя. Об этом говорится в аналитической статье в журнале Foreign Affairs.

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Аналитики отмечают, что в успехе Украины сыграли свою роль логистическая некомпетентность армии России, низкий боевой дух оккупантов и неспособность завоевать господство в воздухе на первом этапе большой войны, а также западная военная помощь и мотивация бойцов ВСУ. 

Одновременно в материале заявляют, что похвалы заслуживает техническая смекалка Сил обороны Украины, которые использовали передовые технологии, творчески адаптировав их для ведения войны на поле боя и за его пределами. 

ВСУ развернули дроны-камикадзе и модифицированные коммерческие беспилотники, которые позволяют уничтожать российскую технику и пехоту без больших затрат. Также военные используют данные коммерческих спутников, чтобы отслеживать передвижения россиян в реальном времени. 

"И Киев мудро использовал искусственный интеллект в сочетании с этими спутниковыми снимками для создания программного обеспечения, которое помогает артиллерии обнаруживать, наводить и уничтожать цели наиболее эффективным и смертоносным способом", — считают авторы. 

Многие технологии, которые использует Украина, очень просты и доступны в развертывании — именно удобство этих инструментов делает их настолько мощными, так как малоподготовленный солдат или обычный гражданский может корректировать огонь и помогать эффективно уничтожать противника. Аналитики называют такой прием "демократизацией" военной мощи, когда гражданские и частные компании могут помогать в бою. 

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Дмитрий Гриниченко
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ВСУ война технологии дроны спутники
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