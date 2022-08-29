Подоляк: "Переговоры" с Россией на Южном направлении фронта проходят успешно

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул на успехи ВСУ на Южном направлении фронта.

"Переговоры с Россией в единственном возможном сегодня формате ведет специальная украинская делегация, в частности, на Южном направлении фронта. "Переговоры" проходят успешно. Ожидаем новые "компромиссы" в виде "жестов доброй воли", – написал Подоляк в Twitter.

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Ранее сегодня Михаил Подоляк призвал представителей средств массовой информации не давать "сенсационных" сообщений о ходе боевых действий на юге Украины до того, как об этом сообщит командование Вооруженных Сил Украины или Министерство обороны.

29 августа ВСУ начали наступательные действия на многих направлениях на юге, прорвав первую линию обороны российских оккупантов. ОК "Юг" заявило, что нужно набраться терпения о сведениях наступления ВСУ, самое главное — соблюдение тишины.

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Роман Брыль

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