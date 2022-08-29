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Подоляк: "Переговоры" с Россией на Южном направлении фронта проходят успешно

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 18:38
Подоляк:
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул на успехи ВСУ на Южном направлении фронта. 

"Переговоры с Россией в единственном возможном сегодня формате ведет специальная украинская делегация, в частности, на Южном направлении фронта. "Переговоры" проходят успешно. Ожидаем новые "компромиссы" в виде "жестов доброй воли", – написал Подоляк в Twitter.  

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Ранее сегодня Михаил Подоляк призвал представителей средств массовой информации не давать "сенсационных" сообщений о ходе боевых действий на юге Украины до того, как об этом сообщит командование Вооруженных Сил Украины или Министерство обороны.  

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Роман Брыль
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