Война это не "контент". В ОП призвали представителей медиа не давать "сенсации" до военных
В Офисе президента призвали представителей средств массовой информации не давать "сенсационных" сообщений о ходе боевых действий до того, как об этом сообщит командование Вооруженных Сил Украины или Министерство обороны. С таким призывом обратился советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
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"Еще раз напоминаю всем политикам, экспертам и лидерам общественного мнения... о важности не манипулировать и не спекулировать информацией о ходе военных операций ДО официальных заявлений представителей Вооруженных сил или Министерства обороны Украины. Еще раз главное – ДО официальных заявлений не нужно делать суперсенсационных заявлений", – написал Подоляк.
Он попросил журналистов сегодня и в последующие дни особенно тщательно проверять источники информации и экспертизу конкретных спикеров по теме.
"Война – это не "контент". Давайте фильтровать информацию и профессионально работать из уважения к украинским защитникам", – написал советник главы ОП.
- 29 августа ВСУ начали наступательные действия на многих направлениях на юге, прорвав первую линию обороны российских оккупантов.
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