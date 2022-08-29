Война это не "контент". В ОП призвали представителей медиа не давать "сенсации" до военных

В Офисе президента призвали представителей средств массовой информации не давать "сенсационных" сообщений о ходе боевых действий до того, как об этом сообщит командование Вооруженных Сил Украины или Министерство обороны. С таким призывом обратился советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

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"Еще раз напоминаю всем политикам, экспертам и лидерам общественного мнения... о важности не манипулировать и не спекулировать информацией о ходе военных операций ДО официальных заявлений представителей Вооруженных сил или Министерства обороны Украины. Еще раз главное – ДО официальных заявлений не нужно делать суперсенсационных заявлений", – написал Подоляк.

Он попросил журналистов сегодня и в последующие дни особенно тщательно проверять источники информации и экспертизу конкретных спикеров по теме.

"Война – это не "контент". Давайте фильтровать информацию и профессионально работать из уважения к украинским защитникам", – написал советник главы ОП.

29 августа ВСУ начали наступательные действия на многих направлениях на юге, прорвав первую линию обороны российских оккупантов.

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Наталия Медведева

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