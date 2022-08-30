День наступления. На южном фронте назвали предварительные потери россиян – сводка ОК "Юг"

На южном фронте, где 29 августа Силы обороны Украины перешли в контрнаступление на нескольких направлениям, за эти сутки войска российских оккупантов понесли значительные потери. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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Шестью авиаударами разными средствами воздушного нападения атакованы позиции противовоздушной обороны противника.

В районе Берислава, Высокополья и Антоновки уничтожены три склада боеприпасов.

Артиллерия ВСУ минувшей ночью нанесла поражение по 13 пунктам управления врага в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Переправу, которую враг наводил через Днепр в районе села Львово, также разнесли.

Только ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ добились уничтожения за сутки до 82 российских военных и 30 единиц техники, среди чего:

→ 11 гаубиц "Мста-Б";

→ тяжелая огнеметная система "Сонцепек";

→ три реактивных систем залпового огня "Град";

→ зенитно-ракетный комплекс С-300;

→ самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С";

→ самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С";

→ самоходные гаубицы "Акация";

→ два танка Т-72;

→ шесть единиц бронетехники;

→ 120-мм мобильный миномет;

→ противотанковая управляемая ракета.

Окончательные потери врага доразведываются.

Вечером 29 августа президент Зеленский заявил: "Хотите знать наши планы? Вы не услышите конкретики. Но оккупантам пора бежать".

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Евгений Пилипенко

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