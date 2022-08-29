Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что ни одно действительно ответственное лицо в стране не будет раскрывать планы Вооруженных Сил Украины.

"Кто-то хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так на войне", – сказал президент.

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По его словам, оккупанты должны знать, что их будут гнать к границе, линия которой не изменялась.

"Если они хотят выжить – российским военным пора убегать. Езжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию – что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций", – пообещал Зеленский.

Президент добавил, что если захватчики не уйдут с украинской земли, то будут иметь дело с нашими защитниками, которые не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине.

"Украина возвращает свое и будет возвращать – Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую, Крым и обязательно всю нашу акваторию Черного и Азовского морей, от Змеиного до Керченского пролива. Это будет. Это наше. И так же, как понимает наше общество, я хочу, чтобы это понимали и оккупанты. Не будет им места на украинской земле", – заявил президент.

28 августа Владимир Зеленский провел "секретное" совещание и пообещал, что оккупанты ощутят его последствия.

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Роман Брыль

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