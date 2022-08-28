Совещание в режиме "секретно". Зеленский заслушал информацию о ситуации на фронте
Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 28 августа, провел совещание с руководителями Вооруженных Сил, разведывательными органами, Минобороны, Министерства внутренних дел, СБУ и других Сил обороны.
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Пресс-служба Офиса президента сообщила, что участники совещания в режиме "секретно" заслушали информацию об оперативной ситуации на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны.
"Отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины. Также был рассмотрен ход выполнения предварительных приказов верховного главнокомандующего", — говорится в сообщении.
- В ночь на 28 августа в Мелитополе раздались взрывы. По словам городского головы, там разрушена одна из крупнейших военных баз армии России.
- Генерал Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева в начале большой войны с РФ, заявил, что освобождение Херсона будет "непростой задачей", поскольку россияне хорошо подготовились к обороне.
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