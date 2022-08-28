Совещание в режиме "секретно". Зеленский заслушал информацию о ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 28 августа, провел совещание с руководителями Вооруженных Сил, разведывательными органами, Минобороны, Министерства внутренних дел, СБУ и других Сил обороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Пресс-служба Офиса президента сообщила, что участники совещания в режиме "секретно" заслушали информацию об оперативной ситуации на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны.

"Отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины. Также был рассмотрен ход выполнения предварительных приказов верховного главнокомандующего", — говорится в сообщении.

Никаких дополнительных подробностей в сообщении больше нет.

Тем временем Генеральный штаб в вечерней сводке сообщил , что украинские военные в воскресенье отразили попытки наступления россиян на пяти направлениях.

→ На Харьковском направлении россияне попытались улучшить тактическое положение недалеко от Светличного, но отошли.

→ На Славянском направлении пытались продвинуться в районе Богородичного, понесли потери и отошли.

→ На Бахмутском направлении украинские войска отразили наступление оккупантов возле Веселой Долины.

→ На Авдеевском направлении россияне неудачно попытались пойти в атаку в районе Первомайского. Понесли потери и отошли.

→ На Новопавловском направлении оккупанты хотели улучшить тактическое положение недалеко от Павловки, но тоже без успеха.

"На некоторых направлениях у врага ощутимые потери в живой силе", — говорится в сводке.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.