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Совещание в режиме "секретно". Зеленский заслушал информацию о ситуации на фронте

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 18:58
Совещание в режиме
Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Валерий Залужный (Фото: Анна Маляр/Facebook)

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 28 августа, провел совещание с руководителями Вооруженных Сил, разведывательными органами, Минобороны, Министерства внутренних дел, СБУ и других Сил обороны.

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Пресс-служба Офиса президента сообщила, что участники совещания в режиме "секретно" заслушали информацию об оперативной ситуации на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны.

"Отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины. Также был рассмотрен ход выполнения предварительных приказов верховного главнокомандующего", — говорится в сообщении.

Никаких дополнительных подробностей в сообщении больше нет.
Тем временем Генеральный штаб в вечерней сводке сообщил, что украинские военные в воскресенье отразили попытки наступления россиян на пяти направлениях.
→ На Харьковском направлении россияне попытались улучшить тактическое положение недалеко от Светличного, но отошли.
→ На Славянском направлении пытались продвинуться в районе Богородичного, понесли потери и отошли.
→ На Бахмутском направлении украинские войска отразили наступление оккупантов возле Веселой Долины.
→ На Авдеевском направлении россияне неудачно попытались пойти в атаку в районе Первомайского. Понесли потери и отошли.
→ На Новопавловском направлении оккупанты хотели улучшить тактическое положение недалеко от Павловки, но тоже без успеха.
"На некоторых направлениях у врага ощутимые потери в живой силе", — говорится в сводке.

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Андрей Водяный
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Владимир Зеленский война
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