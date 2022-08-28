Украина использует особую стратегию в войне с Россией. Ее разработали США в 2013-м – CNN

Украина использует в войне с Россией особую стратегию, которую США разработали еще в 2013 году. Она предполагает использование сил спецопераций, сопротивление населения на оккупированных территориях, активные действия в инфополе, сообщает CNN со ссылкой на выводы экспертов и официальных лиц.

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Эта стратегия называется Оперативная концепция сопротивления (ROC), говорится в материале. Она была разработана силами спецопераций США после войны РФ с Грузией 2008 года. Концепция предлагает "новаторский и нетрадиционный подход к ведению войны и тотальной обороны", предполагает участие в сопротивлении не только военных, но и гражданского населения.

"Это способ переиграть державу первого мира. Просто невероятно наблюдать за тем, что, несмотря на невероятные потери жизней и жертвы, воля к сопротивлению и решимость могут сделать", – сказал генерал-лейтенант США в отставке Марк Шварц, который был главой Командования спецопераций США в Европе во время разработки доктрины.

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Полковник США в отставке Кевин Стрингер видит признаки использования стратегии в недавних взрывах в Крыму, за которыми, как писал ранее CNN, стояла Украина. Некоторые западные медиа сообщали, что взрывы были результатом работы спецподразделений.

США 18 месяцев обучали украинские роты сопротивления при ССО, отмечал в Сенате командующий силами спецопераций США Ричард Кларк. В рамках доктрины в Украине был создан и сайт сопротивления, на котором описаны способы противостоять оккупантам на оккупированных территориях. ROC предполагает не только забастовки и саботаж, но и насильственные методы, в частности, использование коктейлей Молотова.

В ROC включена и информационная составляющая. Видео с ударами ВСУ по оккупантам под энергичную музыку, кадры со спасенными украинскими военными животными, вечерние обращения и международные выступления президента Владимира Зеленского – ее составляющие. Это не дает войне исчезнуть из инфополя и оставляет Украину в заголовках мировых СМИ.

В той или иной форме этой стратегии обучились 15 стран, добавили в Командовании спецопераций США в Европе, которое разрабатывало ROC.

На оккупированных территориях регулярно что-то случается с гауляйтерами и коллаборантами. Например, только на этой неделе взорвались гауляйтеры в Бердянске и Михайловке.

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Марк Сировой

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