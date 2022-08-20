В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Иващенко. Пока неудачное — советник мэра
В разрушенном и оккупированном Россией Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Константина Иващенко, который называет себя "мэром" захваченного города. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, покушение на Иващенко было неудачным. Одновременно Андрющенко отметил, что "это только начало".
"Ну что? До сих пор смешно от "возмездие уже здесь?" Продолжение следует", — написал он.
Российские пропагандистские "СМИ" сообщили о том, что на въезде в зоопарк Мариуполя было заложено взрывное устройство, которое сработало в момент подъезда автомобиля гауляйтера.
СПРАВКА. Накануне полномасштабного вторжения России Иващенко был депутатом горсовета Мариуполя от запрещенной пророссийской ОПЗЖ. После 24 февраля он перешел на сторону противника и вместе с другими депутатами ОПЗЖ помогал оккупантам, корректируя обстрелы критической инфраструктуры города. В апреле террористы ДНР назначили его гауляйтером Мариуполя.
- Силы безопасности и обороны призвали весь цивилизованный мир не допустить анонсированного судилища в Мариуполе над украинскими защитниками. Украина потребовала немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста к местам, где содержатся украинские военнопленные.
- Российские оккупанты планируют провести судилище над украинскими военнопленными в разрушенном Мариуполе на День Независимости Украины, заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
- Россияне могут ударить ракетами по защитникам "Азовстали" во время судилища в Мариуполе на День Независимости, сообщили в украинской разведке.
Читайте также: Подоляк о судилище над защитниками "Азовстали": Красному Кресту пора думать о репутации
Комментарии