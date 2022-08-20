В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Иващенко. Пока неудачное — советник мэра

В разрушенном и оккупированном Россией Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Константина Иващенко, который называет себя "мэром" захваченного города. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, покушение на Иващенко было неудачным. Одновременно Андрющенко отметил, что "это только начало".

"Ну что? До сих пор смешно от "возмездие уже здесь?" Продолжение следует", — написал он.

Российские пропагандистские "СМИ" сообщили о том, что на въезде в зоопарк Мариуполя было заложено взрывное устройство, которое сработало в момент подъезда автомобиля гауляйтера.

СПРАВКА. Накануне полномасштабного вторжения России Иващенко был депутатом горсовета Мариуполя от запрещенной пророссийской ОПЗЖ. После 24 февраля он перешел на сторону противника и вместе с другими депутатами ОПЗЖ помогал оккупантам, корректируя обстрелы критической инфраструктуры города. В апреле террористы ДНР назначили его гауляйтером Мариуполя.

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Дмитрий Гриниченко

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