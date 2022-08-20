UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Иващенко. Пока неудачное — советник мэра

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 16:40
В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Иващенко. Пока неудачное — советник мэра - Фото
Гауляйтер Мариуполя Константин Иващенко (Фото: EPA)

В разрушенном и оккупированном Россией Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Константина Иващенко, который называет себя "мэром" захваченного города. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, покушение на Иващенко было неудачным. Одновременно Андрющенко отметил, что "это только начало".

"Ну что? До сих пор смешно от "возмездие уже здесь?" Продолжение следует", — написал он.

Российские пропагандистские "СМИ" сообщили о том, что на въезде в зоопарк Мариуполя было заложено взрывное устройство, которое сработало в момент подъезда автомобиля гауляйтера. 

СПРАВКА. Накануне полномасштабного вторжения России Иващенко был депутатом горсовета Мариуполя от запрещенной пророссийской ОПЗЖ. После 24 февраля он перешел на сторону противника и вместе с другими депутатами ОПЗЖ помогал оккупантам, корректируя обстрелы критической инфраструктуры города. В апреле террористы ДНР назначили его гауляйтером Мариуполя. 

Читайте также: Подоляк о судилище над защитниками "Азовстали": Красному Кресту пора думать о репутации 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война мариуполь временно оккупированные территории гауляйтер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 