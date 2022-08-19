Россияне могут нанести ракетный удар по защитникам "Азовстали" на День Независимости — ГУР

Российские оккупанты могут ударить ракетами по защитникам "Азовстали" во время судилища в Мариуполе на День Независимости. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики сообщают, что в разрушенном и оккупированном Россией Мариуполе захватчики планируют провести показательное судилище над пленными защитниками "Азовстали" на День Независимости.

Для этого россияне в срочном порядке переоборудуют уцелевшее помещение филармонии Мариуполя. На сцене монтируются железные клетки, в которых будут удерживать защитников Мариуполя. Возле здания возводят несколько временных сооружений с помещениями.

Чтобы придать вид "легитимности" судилища, оккупанты готовят специально обученных "свидетелей" и завозят российских пропагандистов.

В ГУР заявили, что, по одному из возможных сценариев, россияне могут нанести точечный ракетный удар по зданию, в случае реализации такого сценария – противник попробует возложить вину на Украину.

Силы безопасности и обороны призвали весь цивилизованный мир не допустить анонсированного судилища в Мариуполе над украинскими защитниками. Украина потребовала немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста к местам, где содержатся украинские военнопленные.

Российские оккупанты планируют провести судилище над украинскими военнопленными в разрушенном Мариуполе на День Независимости Украины, заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Недавно россияне обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов ЛДНР.

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Дмитрий Гриниченко

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