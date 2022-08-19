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Россияне могут нанести ракетный удар по защитникам "Азовстали" на День Независимости — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 11:44
Россияне могут нанести ракетный удар по защитникам
Защитники "Азовстали" (Фото: EPA)

Российские оккупанты могут ударить ракетами по защитникам "Азовстали" во время судилища в Мариуполе на День Независимости. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. 

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Разведчики сообщают, что в разрушенном и оккупированном Россией Мариуполе захватчики планируют провести показательное судилище над пленными защитниками "Азовстали" на День Независимости.

Для этого россияне в срочном порядке переоборудуют уцелевшее помещение филармонии Мариуполя. На сцене монтируются железные клетки, в которых будут удерживать защитников Мариуполя. Возле здания возводят несколько временных сооружений с помещениями. 

Чтобы придать вид "легитимности" судилища, оккупанты готовят специально обученных "свидетелей" и завозят российских пропагандистов. 

В ГУР заявили, что, по одному из возможных сценариев, россияне могут нанести точечный ракетный удар по зданию, в случае реализации такого сценария – противник попробует возложить вину на Украину. 

Читайте также: Подоляк о судилище над защитниками "Азовстали": Красному Кресту пора думать о репутации 

Дмитрий Гриниченко
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война разведка мариуполь пленные азовсталь
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