Над гауляйтером из оккупированного Бердянска взорвалось дерево, он уничтожен: фото

26 августа во временно оккупированном Бердянске в результате взрыва на дереве произошла ликвидация местного гауляйтера Александра Колесникова. Об этом сообщают паблики оккупантов и пропагандистское СМИ РИА Новости.

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Как отмечается, над автомобилем, в котором находился Колесников, называвший себя "замначальника ГАИ", взорвалось устройство с поражающими элементами, закрепленное на дереве в трех метрах от земли.

Гауляйтера с осколочными ранениями доставили в больницу, где он и умер.

11 июля в Великом Бурлуке в Харьковской области ликвидировали гауляйтера.

24 августа в Запорожской области гауляйтер оккупированной Михайловки сел в авто и взорвался.

Наталия Медведева

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