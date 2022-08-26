Над гауляйтером из оккупированного Бердянска взорвалось дерево, он уничтожен: фото
26.08.2022, 16:48
Фото: Telegram
26 августа во временно оккупированном Бердянске в результате взрыва на дереве произошла ликвидация местного гауляйтера Александра Колесникова. Об этом сообщают паблики оккупантов и пропагандистское СМИ РИА Новости.
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Как отмечается, над автомобилем, в котором находился Колесников, называвший себя "замначальника ГАИ", взорвалось устройство с поражающими элементами, закрепленное на дереве в трех метрах от земли.
Гауляйтера с осколочными ранениями доставили в больницу, где он и умер.
- 11 июля в Великом Бурлуке в Харьковской области ликвидировали гауляйтера.
- 24 августа в Запорожской области гауляйтер оккупированной Михайловки сел в авто и взорвался.
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