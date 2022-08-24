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В Запорожской области гауляйтер оккупированной Михайловки сел в авто и взорвался – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 10:21
В Запорожской области гауляйтер оккупированной Михайловки сел в авто и взорвался – СМИ - Фото
Иван Сушко (фото — сайт пособников оккупантов)

24 августа в пгт Михайловка на временно оккупированной части Запорожской области взорвался в автомобиле местный гауляйтер россиян Иван Сушко. Об этом первым написало издание РИА-Мелитополь, позднее информацию подтвердил коллаборант Владимир Рогов, ставленник РФ в захваченной части области.

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По состоянию на 9:36 сообщалось, что предатель "в критическом состоянии в больнице", но спустя 15 минут Рогов написал, что тот "погиб в результате умышленного подрыва авто".

Пособник оккупантов утверждает, что "под сиденье автомобиля подложили взрывное устройство".

"Вероятно, партизаны", – написали в РИА-Мелитополь.

Пока нельзя подтвердить информацию о подрыве и подробностях инцидента из других источников.

В Запорожской области гауляйтер оккупированной Михайловки сел в авто и взорвался – СМИ
  • 1 марта глава Михайловской громады Владимир Рыкун сообщил, что "провел переговоры с руководством российских войск". Против него открыли дело.
  • 11 июля в Великом Бурлуке в Харьковской области ликвидировали гауляйтера.
Евгений Пилипенко
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