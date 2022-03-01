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Еще один местный чиновник решил договориться с оккупантами. Против него открыто дело

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 19:08
Еще один местный чиновник решил договориться с оккупантами. Против него открыто дело - Фото
Владимир Рыкун (Фото - Facebook)

В Запорожской области глава Михайловской громады Владимир Рыкун сообщил в Facebook, что провел переговоры с "руководством российских войск", которые сейчас базируются в отделении полиции. Против него уже открыли дело, сообщает источник LIGA.net в Офисе генпрокурора.

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"Я как председатель Михайловской общины провел переговоры с руководством российских войск, которые сейчас базируются в отделении полиции.

Ситуация следующая: россияне обещают не препятствовать работе наших служб, обещают не заниматься мародерством, не будут стрелять в жилищный сектор и не будут разрушать инфраструктуру.

Кроме этого, обещают покинуть нашу землю через несколько дней.

Вводится комендантский час. Автомобили будут проверяться во избежание агрессии, желательно.

Я обращаюсь ко всем с просьбой сохранять спокойствие, не делать провокаций и вместе пережить это сложное время!" – написал Рыкун.

Источник LIGA.net в ОГП сообщил, что против него уже открыто уголовное дело.

Подробности позже.

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Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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