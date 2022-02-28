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Мэр Купянска, сдавший город оккупантам, задержан – источник

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 20:59
Мэр Купянска, сдавший город оккупантам, задержан – источник - Фото
Геннадий Мацегора (скриншот с видео)

Задержан мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора, которого подозревают в государственной измене. Он пошел на переговоры с оккупантами и сдал им город. Об этом сообщает источник LIGA.net в правоохранительных органах.

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Вчера Мацегора записал видеообращение, в котором сообщил, что Купянск теперь – под контролем российских войск.

"Поступил звонок (от командира батальона российских войск. – Ред.) о предложении переговоров, иначе город будут штурмовать со всеми последствиями. Я принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений в городе", – заявил Мацегора.

В прокуратуре сообщили, что расследуют госизмену мэра Купянска. Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 110, ч. 1 статьи 111 УК Украины – посягательство на территориальную целостность, государственная измена.

Сегодня ему сообщили о подозрении. 

Вадим Ребрина
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война купянск геннадий мацегора
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