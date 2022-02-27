Мэр Купянска от ОПЗЖ cдал город российским войскам

Город Купянск, который находится в Харьковской области, теперь – под контролем российских войск. Об этом в своем обращении заявил мэр Купянска Геннадий Мацегора.

"Поступил звонок (от командира батальона российских войск. – Ред.) о предложении переговоров, иначе город будут штурмовать со всеми последствиями. Я принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений в городе", – заявил Мацегора.

В своем видеообращении Геннадий Мацегора объяснил свое решение тем, что город оставили все силовики, кроме полиции.

В прокуратуре уже сообщили, что расследуют измену мэра Купянска. Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 110, ч. 1 статьи 111 УК Украины – посягательство на территориальную целостность, государственная измена.

"Представитель власти перешел на сторону страны-агрессора – Российской Федерации. Мужчина в условиях военного положения предоставил представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Кроме того, Мацегора Г.М. совершил умышленные действия с целью изменения границ территории Украины, о чем сообщил публично в Интернете", – говорится в сообщении прокуратуры.

Геннадий Мацегора находится на посту городского головы с 24 ноября 2020 года. Он был выдвинут от Оппозиционной платформы – За жизнь.

Ольга Модіна

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