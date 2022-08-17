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Украина стояла за тремя взрывами на российских военных объектах в Крыму – CNN

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 18:19
Украина стояла за тремя взрывами на российских военных объектах в Крыму – CNN - Фото
Взрыв на аэродроме в Крыму (фото - ЕРА)

Украина причастна к трем взрывам на российских военных объектах во временно оккупированном Крыму. Об этом пишет CNN со ссылкой на украинский правительственный отчет, который передал журналистам неназванный украинский чиновник.

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В отчете указано, что Украина, в частности, стояла за взрывами на аэродроме в Новофедоровке, в результате которых были уничтожены российские самолеты.

По словам журналистов, в документе говорится, что это была "серьезная, но разовая потеря" для российской военной инфраструктуры на полуострове. Последующие атаки рассматриваются как доказательство способности Украины систематически бить по объектам в Крыму.

Журналисты отметили, что атаки произошли на фоне диверсий украинских партизан на временно оккупированных территориях, такими как подрыв ж/д моста в районе Мелитополя.

В CNN добавили, что, по предположениям аналитиков, в Крыму ведется кампания по ослаблению военного потенциала России. Там также напомнили, что президент Владимир Зеленский призвал украинцев держаться подальше от российских военных объектов на полуострове.

  • На прошлой неделе в Крыму были взрывы на авиабазе в Новофедоровке. Вчера были взрывы на складе боеприпасов и у ж/д объектов под Джанкоем. Также 16 августа жители Крыма сообщали о взрывах в военном городке в Гвардейском, фото и видео оттуда не было.
  • ВСУ официально взрывы под Джанкоем и в Новофедоровке назвали последствиями нарушений оккупантами противопожарной безопасности.
  • В РФ взрывы в Новофедоровке объяснили последствием детонации боеприпасов, под Джанкоем – диверсией.

Читайте также: Ворота в Крым. Новые взрывы возле Джанкоя, россияне бегут через Крымский мост: детали

Марк Сировой
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ВСУ Крым взрывы саки джанкой новофедоровка
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