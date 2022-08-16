Президент Владимир Зеленский призвал украинцев на временно оккупированных территориях не приближаться к военным объектам российской армии. Об этом он сказал в своем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, которую временно заняли оккупанты. И я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, других регионах на юге Украины, в оккупированных районах Донбасса и Харьковской области быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы", – сказал президент.

Он отметил, что причины взрывов на оккупированной территории могут быть разные, в частности, по определению самих оккупантов, "головотяпство".

"Но смысл у них всех один: уничтожение логистики оккупантов, их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов спасает жизнь наших людей. Чем меньше у оккупантов будет возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли", – сказал Зеленский.

По его словам, очередь на выезд из Крыма в Россию через Крымский мост доказывает, что абсолютное большинство граждан государства-террориста "уже понимает или хотя бы чувствует, что Крым – не место для них".

16 августа около 06:00 утра в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма начался пожар на складе боеприпасов врага. В Минобороны РФ сразу после детонации заявили, что "произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже ведомство оккупантов написало, что это произошло "в результате диверсии" и "серьезно пострадавших нет".

В Вооруженных Силах Украины назвали взрывы в Джанкойском районе "несоблюдением правил противопожарной безопасности".

За минувшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 38 300 автомобилей, что является новым суточным рекордом трафика.

Читайте также: Жители Крыма сообщают о взрыве в военном городке поселка Гвардейское – Крым.Реалии

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.